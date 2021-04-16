ДНР обвинила Украину в минометном обстреле Донецка

Украинские силовики совершили минометный обстрел окраины Донецка. Об этом сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики, пишет РИА «Новости».

«Сегодня с 18.15 до 19.10 (мск) были зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины», — сказал он.

По его словам, за это время по Донецку выпустили 30 мин калибром 82 и 120 миллиметров.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев всегда готов вернуться к дипломатическому разговору по решению конфликта в Донбассе.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков также высказывался о ситуации в Донбассе.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.