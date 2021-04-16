НАТО призвала РФ обеспечить свободу навигации в Черном море

В НАТО заявили, что России следует обеспечить свободный доступ в порты Украины в Азовском море, а также свободу судоходства. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Twitter официального представителя альянса Оана Лунгеску.

По ее словам, в Североатлантическом альянсе выражают обеспокоенность насчет информации о том, что Россия «планирует ограничить доступ к ряду зон в Черном море и Керченском проливе».

«Это будет расценено как необоснованное действие и часть дестабилизирующего поведения России. Мы призываем Россию гарантировать свободный доступ в порты Украины в Азовском море и обеспечить свободу судоходства», — заявила Лунгеску.

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