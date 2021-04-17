Армия Израиля нанесла удары по объектам ХАМАС

Вооруженные силы Израиля в ночь на субботу, 17 апреля, нанесли удар по нескольким объектам ХАМАС (палестинское исламистское движение) в ответ на запуск ракеты из сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Отмечается, что удары были нанесены истребителями и боевыми вертолетами по ряду военный целей палестинского движения, в том числе по учебному объекту, строящемуся посту для установки зенитных ракет, заводу по производству бетона для строительства подземных туннелей и склада боеприпасов, а также по подземной инфраструктуре ХАМАС.

До этого израильская сторона сообщила, что одна ракета была выпущена в сторону Израиля из сектора Газа. Сирены воздушной тревоги прозвучали в пятницу вечером, 16 апреля, в двух населенных пунктах на юге страны.

В январе текущего года сообщалось, что израильская артиллерия подвергла обстрелу башни наблюдения в секторе Газа.