Отряд кораблей Каспийской флотилии закончил переход в Черное море

Отряд кораблей Каспийской флотилии прошел под Крымским мостом по Керченскому проливу. В субботу, 17 апреля, был закончен переход в Черное море, передает РИА Новости.

При сдаче контрольной проверки за зимний период обучения 15 кораблей Каспийской флотилии совершают межфлотский переход из Каспийского в Черное море.

«После выхода из Керченского пролива корабли флотилии направились в назначенный район согласно плану проведения контрольной проверки за зимний период обучения», — добавили в пресс-службе.

Поясняется, что 16 апреля отряд перешел в оперативное подчинение Черноморскому флоту.

В дальнейшем эти корабли примут участие в зачетных морских учениях.

Известно, что были привлечены подразделения морской пехоты и береговых войск Черноморского флота и Каспийской флотилии.

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