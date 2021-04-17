ДНР: ВС Украины 13 раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

Украинская армия 13 раз нарушила перемирие в Донбассе за минувшие сутки, 16 апреля. Об этом заявил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА «Новости».

Днем ранее в представительстве ДНР в СЦКК заявляли о шести нарушениях режима прекращения огня со стороны ВС Украины.

Представители самопровозглашенной республики также сообщили, что при обстрелах украинские силовики использовали гранатометы и стрелковое оружие, так же по территории ДНР были выпущены 48 мин и снарядов калибром 82, 120 и 122 миллиметра.

Ранее украинские военнослужащие заявили, что зафиксировали 15 обстрелов своих позиций в Донбассе за прошедшие сутки.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.