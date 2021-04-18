МАГАТЭ подтвердило обогащение урана до 60% в Натанзе

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) подтвердило информацию, что Тегеран начал обогащать уран до уровня 60%, эти работы происходят на на ядерном объекте в городе иранском Натанз, сообщает Reuters.

«Агентство сегодня подтвердило, что Иран начал производство UF6, обогащенного до уровня 60% U-235, загружая UF6, обогащенный до 5% U-235, одновременно в два каскада центрифуг IR-4 и IR-6 на экспериментальном предприятии по обогащению ядерного топлива в Натанзе», — заявили представители МАГАТЭ.

По данным источников Reuters, «уровень обогащения UF6, произведенного на объекте, составлял 55,3% U-235, как заявил агентству Иран».

Руководитель Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи в пятницу, 16 апреля, заявил, что власти страны в ночь на пятницу произвели 9 грамм обогащенного до 60% урана. Президент Ирана Хасан Роухани утверждает, что эта мера станет ответом на теракт на ядерном объекте в Натанзе.

В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе американской стороны из сделки.

Ранее Иран заявил, что начинает обогащение Урана до 60%.