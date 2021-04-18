Корабли британского флота войдут в Черное море

Два корабля военно-морских сил Великобритании войдут в Черное море для поддержки и в знак солидарности с Украиной, сообщает британское издание The Times.

По данным газеты, один эскадренный миноносец и один крейсер покинут авианосную группировку королевского флота в Средиземном море и прибудут в Черное, чтобы продемонстрировать солидарность с Киевом и союзниками по НАТО в регионе.

Ранее в Пентагоне заявили, что России необходимо отказаться от запрета иностранным судам входить в некоторые морские районы. Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, передает РИА «Новости».

По его словам, намерение России запретить иностранным кораблям и государственным судам до октября текущего года проходить через Керченский пролив, Азовское море и ряд районов Черного моря, «ссылаясь на военные учения», является «очередным примером кампании по подрыву Украины».

Представитель американского Минобороны также отметил, что Соединенные Штаты призывают РФ «прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять выстраивание военного потенциала у границ Украины».