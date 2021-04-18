ДНР: ВС Украины семь раз нарушили перемирие в Донбассе за сутки

В Донбассе за прошедшие сутки перемирие было нарушено семь раз украинскими военнослужащими. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений... составило семь раз», — говорится в сообщении.

По его словам, украинские силовики выпустили по республике почти 40 мин калибрами 120 и 82 миллиметра, также вели огонь из вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

«Украинская сторона в СЦКК игнорировала все наши запросы режима тишины путем задействования координационного механизма», - добавил представитель ведомства.

Ранее украинская армия 13 раз нарушила перемирие в Донбассе за минувшие сутки, 16 апреля.