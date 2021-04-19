ФСБ рассекретила документы о зверствах гитлеровцев в Восточной Пруссии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила документы о зверствах нацистов на территории Восточной Пруссии, ныне Калининградской области, в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Документы свидетельствуют, что в лагерях, расположенных на территории Восточной Пруссии, гитлеровцы ежедневно расстреливали, убивали в газовых камерах, а также морили голодом и инфекционными болезнями тысячи советских военнопленных и мирных жителей.

В частности, были рассекречены документы о восточно-прусском филиале концентрационного лагеря Штутгоф. Отмечается, что нацистские врачи использовали заключенных в качестве подопытных в своих экспериментах, а также варили мыло из человеческого жира.

В соответствии с показаниями арестантов, в Штутгофе «путем применения газовых камер, прививки сыпного тифа и других инфекционных болезней, а также от голода» ежедневно были убиты до тысячи граждан СССР и других государств.

Кроме того, документы свидетельствуют о широком распространении в Восточной Пруссии рабства: зажиточные нацисты использовали в качестве рабов военнопленных и гражданских лиц, угнанных с оккупированных территорий.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу расширил список документов времен Второй мировой войны для рассекречивания.