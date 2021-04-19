Британия в мае направит в Черное море два боевых корабля

Великобритания в мае отправит в Черное море два боевых корабля. Об этом сообщила газета The Sunday Times со ссылкой на представителя минобороны Соединенного Королевства.

Отмечается, что речь идет об эсминце противовоздушной обороны и противолодочном фрегате из состава авианосной группы, которая в тот момент будет пребывать в Средиземном море.

При этом истребители-невидимки F-35B Lightning и противолодочные вертолеты Merlin будут ждать команды на флагманском корабле группы — авианосце Queen Elizabeth для оказания поддержки военным кораблям в Черном море.

Представитель минобороны Великобритании заявил, что королевство и его союзники непоколебимы в «поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».

По данным издания, пребывание в Черном море британских кораблей должно показать солидарность между союзниками Лондона по НАТО и Украиной.

Ранее в НАТО потребовали от России обеспечить свободу навигации в Черном море.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал наглостью беспокойство НАТО о планах России ограничить доступ в Азов и Черное море.