Алиев рассказал об ответе Минобороны России на письмо об «Искандерах» в Карабахе

Баку получил от Министерства обороны России письмо о ракетах «Искандер» в Армении, однако не был удовлетворен ответом, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Лидер страны отметил, что хотя российская сторона указала, что не установила факта пуска баллистических ракет, главная проблема осталась без комментария.

«На самом деле это не полный ответ на наше письмо, потому что в нашем запросе основной вопрос заключался в том, как у Армении оказались смертоносные ракеты «Искандер-М», — сказал Алиев.

Ранее глава республики заявил, что информация об обнаружении ракет «Искандер-М» в Карабахе обсуждалась в ходе его разговора с российским лидером Владимиром Путиным. Кроме того, министерство обороны Азербайджана направило в связи с этим вопросом официальное письмо в Москву.

Ранее Азербайджан заявил, что обнаружил обломки ракет «Искандер-М», которые в соответствии с заявлением Баку были использованы Арменией в ходе эскалации в Карабахе осенью 2020 года. Обломки ракет были продемонстрированы представителями Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA), которые, однако, не пояснили, на основании каких данных был сделан вывод о применении «Искандеров» именно осенью 2020 года.

Боевые действия в зоне карабахского конфликта начались 27 сентября 2020 года. В ночь на 10 ноября лидеры РФ, Азербайджана и Армении приняли трехстороннее заявление о прекращении огня и вводе российских миротворцев, а также передаче ряда районов в регионе Азербайджану.