Военнослужащие РФ создадут районы максимальной защиты от дронов

Военнослужащие РФ займутся созданием районов максимальной защиты от дронов. Об этом пишет газета «Известия».

Согласно сообщению, в 2021 году военные проведут ряд учений, на которых будут отрабатываться навыки создания специальных зон, полностью недоступных для крылатых ракет, высокоточного оружия и беспилотников противника.

Отмечается, что установка защиты будет отрабатываться как у армейских, так и у социальных и промышленных объектов.

Отмечается, что помехи спутниковой навигации заставляют крылатые ракеты «потеряться» в пространстве. Если подавить сигнал радиовысотомера, то боеприпас не сможет выполнить свою боевую задачу.

Дроны еще более уязвимы для глушения спутниковых навигационных систем, говорится в сообщении. Из-за помех они не смогут передавать информацию и наводить высокоточное оружие.