Названа вероятная причина крушения самолета Су-30СМ в Казахстане

Столкновение со стаей птиц могло привести к крушению истребителя Су-30СМ в Карагандинской области Казахстана. Об этом рассказали представители оборонного ведомства, сообщает РИА «Новости».

Истребитель Су-30СМ потерпел крушение 16 апреля при заходе на посадку во время проведения учебно-тренировочного полета в авиационном центре в Балхаше. Экипажу удалось катапультироваться. Одного пилота доставили в больницу с переломом позвоночника.

«Специально созданной комиссией по расследованию причин крушения самолета Су-30СМ в Карагандинской области рассматриваются все возможные версии. Одна из них и наиболее вероятная — это столкновение военного борта со стаей птиц», — уточнили в пресс-службе.

Птицы, особенно крупные, довольно опасны для авиации, обратили внимание в ведомстве.

«Турбины самолета затягивают внутрь все, что попадается на пути. Крупные птицы, попадающие в силовую установку, наносят максимальное повреждение двигателям с их выходом из строя», — пояснили представители.

С подобными трудностями можно столкнуться при взлете и посадке истребителя. Пилоты сделали все возможное при управлении самолетом, пока не возникла реальная угроза их жизни.

Как заявили в Минобороны, системой аварийного покидания самолета летчики воспользовались уже на предельно малой высоте.

Ранее при падении военного самолета в Турции погиб пилот.