МИД России: ввод миротворцев ООН в Донбасс не обсуждается

Вопрос о вводе миротворческого контингента ООН в Донбасс на данный момент не стоит на повестке дня, заявил глава департамента международных организаций Министерства иностранных дел России Петр Ильичев в интервью РИА «Новости».

«Вопрос введения в Донбасс миротворческой миссии ООН в повестке дня урегулирования внутриукраинского конфликта не стоит», – сообщил Ильичев.

По словам представителя МИДа, главная цель заключается в том, чтобы добиться от Киева выполнения минских соглашений, так как эти договоренности являются «единственным путем достижения мира на востоке Украины».

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Киев не планирует наступления на Донбассе.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.

Ситуация обратила на себя внимание многих иностранных государств. На Западе в последнее время выражают обеспокоенность из-за якобы «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне указали на эскалацию «российской агрессии» и заявили, что Россия передислоцирует войска в Крыму и на восточной границе Украины.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва перемещает войска в пределах своей территории по своему усмотрению. Он заверил, что это ни для кого не представляет угрозы и никого не должно волновать.