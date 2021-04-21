Великобритания и Украина договорились нарастить сотрудничество в военной сфере

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак и начальник Штаба обороны Великобритании Николас Картер пришли к договоренности о расширении учебно-тренировочной операции ORBITAL. Об этом сообщают представители ВСУ на официальном сайте.

Встреча состоялась в Лондоне.

«Во время встречи обсуждены вопросы развития военного сотрудничества между вооруженными силами Украины и Великобритании. В частности, достигнута договоренность о расширении учебно-тренировочной операции ORBITAL в миссии по обмену опытом и подписано соответствующее техническое соглашение», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В рамках договоренности будут возможности для развития Вооруженных сил Украины. Речь идет о подготовке Сухопутных войск, Воздушных сил и Военно-морских сил., пояснялось в сообщении.

Ранее стало известно, что Соединенные Штаты признали уязвимость своей армии перед Россией и Китаем. В документе дали оценку готовности американских войск к ведению боевых действий с 2017 по 2019 год.