Подлодка с 50 людьми на борту пропала в Индонезии

Не менее 50 человек могут быть на борту подводной лодки индонезийских ВМС. Судно перестало выходить на связь недалеко от острова Бали. Об этом Daily Star со ссылкой на командира вооруженных сил страны Хади Чахъянто.

Согласно предварительным данным, подлодка потеряла связь примерно в 96 км к северу от Бали.

В результате Индонезия запросила помощь Сингапура и Австралии в поисках пропавшей подлодки, на борту которой находятся люди.

Идут поиски KRI Nanggala-402 немецкого производства. Подлодка была задействована в учениях в момент, когда пропала с радаров. Подробности ситуации сейчас выясняются.

Ранее в Баренцевом море нашли затонувшую подлодку времен Великой Отечественной войны. Судно обнаружили в пределах немецкого минного заграждения «Бантос-А». Предполагается, что найденная подлодка ушла на дно из-за подрыва на немецкой мине, в дальнейшем могла произойти детонация собственного боезапаса.