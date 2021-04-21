В ФСВТС оценили вероятность закупки Россией беспилотников у Турции

Россия не планирует закупать у Турции ударные беспилотники «Байрактар». Об этом заявили в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России, пишет «Интерфакс».

«Россия на сегодняшний день не рассматривает вопрос закупки у Турции беспилотных летательных аппаратов «Байрактар»», — сказала пресс-секретарь ФСВТС РФ Валерия Решетникова.

По ее словам, у России есть собственные аналогичные беспилотники «Орион», которые используются внутри страны и продаются за рубеж.

Ранее в Турции заявили, что готовы продать беспилотники Bayraktar TB2 России так же, как продали ранее Украине. Это было ответом на предложение главы МИД РФ Сергея Лаврова «не подпитывать милитаристские настроения» Киева. В Анкаре указали, что не видят различий между странами или частными компаниями, которые хотят покупать продукцию их оборонной промышленности.

Bayraktar TB2 — ударный оперативно-тактический средневысотный беспилотный летательный аппарат с большой продолжительностью полета. Этот БПЛА с четырьмя ракетами на подвеске может находиться в воздухе более 12 часов, это позволяет вести постоянное дежурство и после выявления целей быстро выдвигаться к передовой для пуска ракет.