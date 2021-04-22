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Военные новости

SANA: четверо военных пострадали в Сирии при израильской ракетной атаке

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Четверо сирийских военнослужащих получили ранения в результате отражения ракетной атаки со стороны Израиля. Об этом сообщает госагентство SANA, ссылаясь на данные военного источника.

Согласно сообщению, Израиль нанес ракетный удар из из воздушного пространства «оккупированных Голанских высот, поразив некоторые цели в окрестностях Дамаска».

В израильском Минобороны сообщили, Сирия выпустила ракету класса «земля-воздух» в направлении пустыни Негев на юге Израиля.

«В ответ мы поразили ракетную установку, с которой была запущен снаряд, а также несколько ракетных батарей в Сирии», — заявили в военном ведомстве Израиля.

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