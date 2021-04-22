Украина запросила у США помощи для радиоэлектронной борьбы с РФ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев запросил у США помощи в покупке средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) для противодействия России. Об этом он сообщил в беседе с Reuters.

Министр рассказал, что во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном он попросил Вашингтон о помощи в приобретении средств РЭБ, чтобы «противостоять способности России блокировать украинские коммуникации».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что США намерены и дальше поставлять Украине некоторые виды вооружений и своих военных инструкторов.