Шойгу прибыл в Крым на масштабные учения войск

Министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Крым на масштабные межвидовые учения российских войск, проходящие в рамках внезапной проверки боеготовности, сообщает ТАСС.

Глава Минобороны облетел на вертолете районы дислокации войск и техники, а также проверил готовность группировок к учениям. Кроме того, он заслушал доклад командующего войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковника Александра Дворникова о программе учений.

22 апреля в Крыму состоится основной этап учений войск ЮВО и Воздушно-десантных войск (ВДВ). Основной этап испытаний войск состоится на полигоне Опук, расположенном в 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи.

В практических действиях на полигоне поучаствуют подразделения общевойскового объединения, объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и сил противовоздушной обороны (ПВО), подразделения ВДВ, а также боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота, часть сил Каспийской флотилии ЮВО.