В Крыму начались крупные межвидовые учения Вооруженных сил России

Межвидовые учения Вооруженных сил России начались в четверг, 22 апреля, на крымском полигоне Опук. Об этом сообщает сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

Отмечается, что в учениях принимают участие более 10 тысяч военнослужащих, также задействовано 1,2 тысяч единиц вооружения и военной техники из состава общевойскового объединения Южного военного округа, Черноморского флота, Каспийской флотилии и соединений Воздушно-десантных войск.

Также в маневрах будут участвовать свыше 40 боевых кораблей и 20 судов обеспечения.

В ходе мероприятия будут отработаны ракетно-авиационные удары и их отражение, применение беспилотной авиации и крылатых ракет, а также их ликвидация средствами войсковой и корабельной ПВО.

Полигон Опук находится на удалении 60 километров от Феодосии и 40 километров от Керчи.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Сергей Шойгу прибыл в Крым на масштабные межвидовые учения российских войск, проходящие в рамках внезапной проверки боеготовности.