Опубликовано видео учений ВС в Крыму

В сети появились кадры крупных учений Вооруженных сил России, которые начались 22 апреля в Крыму на полигоне Опук. Видеозапись опубликована телеканалом РЕН ТВ.

В учениях принимают участие более 2 тыс. военных Воздушно-десантных войск, которые десантировались из 40 транспортных самолетов.

По информации телеканала, в них также задействованы боевые корабли, объединения Военно-воздушных сил (ВВС) и Противовоздушной обороны (ПВО). Кроме того, в учениях участвуют части береговых войск Черноморского флота и часть сил Каспийской флотилии.

Полигон Опук находится в 60 км от Феодосии и в 40 км от Керчи.

Ранее стало известно, что в Крыму начались межвидовые учения Вооруженных сил России.

Также сообщалось, что на учения российских войск в Крыму прибыл министр обороны России Сергей Шойгу.