Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск на юге и западе РФ

Министр обороны России Сергей Шойгу принял решение завершить внезапную проверку войск в Южном и Западном военных округах. Его слова приводит ТАСС.

«Считаю, что цели внезапной проверки достигнуты полностью. Войска продемонстрировали способность обеспечить надежную оборону страны. В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия», – заявил глава Минобороны.

Он приказал с 23 апреля начать возвращение войск в пункты постоянной дислокации.

22 апреля на полигоне Опук в Крыму проходит основной этап учений войск ЮВО и Воздушно-десантных войск (ВДВ). Испытания проводятся в рамках внезапной проверки боеготовности войск.

Ранее сообщалось, что министр обороны Сергей Шойгу прибыл в Крым на масштабные межвидовые учения войск. Впоследствии он приказал Вооруженным силам быть готовыми немедленно отреагировать в случае «неблагоприятного развития» учений Североатлантического альянса Defender Europe – 2021.