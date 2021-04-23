Пентагон обсудит с главой минобороны Индонезии помощь в поиске пропавшей подлодки

Глава Пентагона Ллойд Остин проведет переговоры со своим индонезийским коллегой Прабово Субианто по поводу возможной помощи пропавшей с радаров подводной лодки индонезийских ВМС, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

«Глава Пентагона Остин должен поговорить со своим коллегой, министром обороны Индонезии Прабово Субианто, завтра утром, чтобы выразить наше сожаление и обсудить, чем еще могут помочь США», — написал он своем Twitter.

Также Кирби отметил, что на поиски пропавшей подлодки отправлены воздушные средства поиска и наблюдения.

Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить рядом с островом Бали. Это произошло во время учений. На подлодке находились не менее 53 человек. В результате Индонезия запрашивала помощь у Австралии и Сингапура. Помимо того, в поисках участвует Индия.

Точное местонахождение все еще неизвестно. KRI Nanggala 402 является одной из пяти подлодок, находящихся на вооружении флота Индонезии.

Ранее власти Индонезии поделились подробностями исчезновения. подлодки