В Киеве сообщили о гибели украинского военного в Донбассе

В четверг, 22 апреля, в результате 17 обстрелов погиб один украинский военнослужащий. Об этом сообщили в пресс-центре украинского штаба операции Объединенных сил.

В представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) заявили о обстрелах 12 раз по территории ДНР со стороны украинских военнослужащих.

При этом в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР) сообщили, что вооруженные силы Украины три раза в четверг обстреляли территорию ЛНР.

Накануне советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявил, что власти Украины не собираются вести переговоры с самопровозглашенными республиками Донбасса — ЛНР и ДНР.

До этого главы самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили, что готовы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе.

В конце февраля вооруженный конфликт в Донбассе обострился, в регионе практически ежедневно фиксировались перестрелки, в частности с использованием минометов и гранатометов. Стороны обвиняют в эскалации напряженности друг друга.