Японцы прокомментировали слова адмирала США о ядерном оружии РФ

В Японии читатели новостного сайта Yahoo News Japan обеспокоены словами главы Стратегического командования США адмирала Чарльза Ричарда о ядерном арсенале России, сообщает РИА «Новости».

Во время слушаний в сенате Ричард заявил, что Россия модернизирует свои ядерные вооружения быстрее, чем США.

Пользователь Nij написал, что в случае начала Третьей мировой войны, одна из стран обязательно применит ядерное оружие, когда окажется на грани поражения.

Многие комментаторы согласились со словами одной из пользователей о том, что в случае военного конфликта России и США не будет победителей.

Читатель под ником Mas считает, что обладать ядерным оружием хорошо, а также выразил надежду, что применено оно не будет.

«Война — это зло. В начале войны правила соблюдаются, но потом все забывают о них, поэтому некоторые считают, что на войне не может быть никаких правил», — добавил он.

Некоторые читатели заявили, что Японии стоит иметь собственный ядерный потенциал.

Один из них объяснил, что ядерное оружие — это сила сдерживания. По его мнению, у Японии, армия которой немногочисленна, должно быть много ядерных ракет. Он подчеркнул, что «прекрасные японские технологии» нужно применить для создания атомных авианосцев, подводных лодок и первых в мире атомных истребителей.

Ранее американские пользователи социальной сети Twitter отреагировали на публикацию Стратегического командования США о ядерном оружии.