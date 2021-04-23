В Пентагоне рассчитывают на отвод российских войск от границы с Украиной

Пентагон надеется, что Россия отведет свои войска из Крыма и приграничных с Украиной районов. Об этом сообщил представитель американского военного ведомства, подполковник морской пехоты Антон Семелрот, передает РИА «Новости».

«Мы надеемся, что Россия выведет войска из Крыма и с границы Украины, чтобы обеспечить деэскалацию ситуации в соответствии с ее заявлением, что она это сделает», — подчеркнул представитель штаб-квартиры министерства обороны Соединенных Штатов.

По словам Семелрот, американская сторона продолжит следить за развитие ситуации и перемещением военных сил России.

В Кремле ранее заявили, что перемещение российских военных по территории РФ никому не угрожает.

Также сообщалось, что военнослужащие РФ, принимавшие участие в учениях в Крыму, возвращаются к местам постоянного расположения.