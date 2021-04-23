США направят патрульный самолет на поиски пропавшей индонезийской подлодки

Патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon есть в числе воздушных средств, направленных Соединенными Штатами на поиски исчезнувшей подлодки ВМС Индонезии. На борту пропавшего судна находились не менее 53 человек.

«По запросу властей Индонезии мы направляем воздушные средства, включая патрульный самолет P-8 Poseidon, чтобы помочь в поисках пропавшей подлодки», — приводит CNN заявление пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

По словам представителя американского ведомства, шеф Пентагона Ллойд Остин провел телефонный разговор со своим индонезийским коллегой. Прорабатывался вопрос с отправкой самолета. Помимо того, стороны обсудили дальнейшее взаимодействие в рамках поисковой операции.

«Индонезия — наш хороший друг и стратегический партнер. Мы все глубоко опечалены сообщениями об их подводной лодке», — обратил внимание Кирби.

Подводная лодка ВМС Индонезии KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь рядом с островом Бали. Это произошло во время учений. На подлодке находились не менее 53 человек. В результате Индонезия запрашивала помощь у Австралии и Сингапура. Помимо того, в поисках участвует Индия.

Точное местонахождение судна все еще неизвестно. KRI Nanggala 402 является одной из пяти подлодок, которые находятся на вооружении флота Индонезии.

Трое специалистов Военно-морского флота рассказали, что могло произойти с подлодкой.

«Иными словами, субмарина по каким-то причинам погрузилась ниже предельной глубины погружения и была раздавлена», — считает один из собеседников.