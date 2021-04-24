В Москву прибыла военная техника для участия в Параде Победы

В Москву из подмосковного Алабино привезли военную технику, которую задействуют в Параде Победы 9 мая на Красной площади. Об этом сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что технику временно разместили на площадке в Москве, на улице Нижние Мневники в Северо-Западном округе столицы.

Первой на площадку прибыла колонна из более чем 200 единиц колесной техники, в том числе бронеавтомобили «Тигр», бронетранспортеры БТР-82А и «Бумеранг», ракетные комплексы «Искандер-М» и т.д.

Танки Т-34-85, Т-90М и «Армата», боевые машины пехоты «Курганец-25» были доставлены в российскую столицу на специальной технике.

Вторая колонна с танками Т-72Б3М, Т-80БВМ, боевыми машинами БМД-4М, БТР-МДМ, зенитными ракетными комплексами «Бук-М3», «Тор-М2» и другой техникой была доставлена железнодорожным транспортом на станцию «Пресня», в дальнейшем — своим ходом на временную площадку.

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