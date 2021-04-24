Министры обороны Армении и России переговорили о реформировании армянской армии

Министры обороны Армении и России Вагаршак Арутюнян и Сергей Шойгу в ходе телефонных переговоров в субботу, 24 апреля, обсудили процесс реформирования армии республики. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Министры в том числе затронули работу миротворческой миссии России в Нагорном Карабахе, основные направления глобальных реформ, начатых в вооруженных силах Армении, а также совместные действия и предстоящие программы армяно-российской объединенной группы войск.

Также были обсуждены региональные проблемы.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что система безопасности республики основана на армяно-российском стратегическом и военно-политическом союзе. По его словам, в настоящее время в стране действует армяно-российская совместная группировка войск и единая система ПВО в кавказском регионе. Премьер пояснил, что согласно соглашению, если какая-то страна нападет на Армению, то это будет означать, что и России придется вступить в конфликт.