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Военные новости

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Российский военный спутник «Меридиан» сгорел над Антарктидой

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Российский военный спутник связи «Меридиан» сгорел в атмосфере Земли над Антарктидой в пятницу, 23 апреля. Об этом сообщили ВВС США, передает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел примерно в точке с координатами 59,7 градуса южной широты и 147,1 градуса восточной долготы. Попали ли на Землю какие-то обломки, неизвестно.

Спутник «Меридиан» был запущен с космодрома Плесецк в Архангельской области при помощи ракеты-носителя «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» в мае 2009 года.

Благодаря спутнику «Меридиан» можно обеспечить связью морские суда и самолеты ледовой разведки в районе Северного морского пути с береговыми и наземными станциями. Также аппараты позволяют расширить возможности сети станций спутниковой связи северных районов Сибири и Дальнего Востока для развития экономики.

В сентябре прошлого года сообщалось, что российский спутник «Монитор-Э1» сошел с орбиты и сгорел в атмосфере Земли.

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