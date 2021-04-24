Обломки пропавшей индонезийской подлодки обнаружили в водах близ Бали

Обломки подлодки военно-морских сил Индонезии, которая ранее была объявлена пропавшей, обнаружены в водах у берегов Бали. Об этом сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на начальника штаба индонезийских ВМС.

Индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь во время учений рядом с островом Бали 21 апреля. На борту судна находились по меньшей мере 53 человека. Местные СМИ сообщали, что запаса кислорода на пропавшей подлодке хватит до субботы, 24 апреля.

Несколько стран, в частности, Россия, США, ФРГ, Франция, Индия, Турция и Австралия, выразили готовность помочь найти пропавшую подлодку.

KRI Nanggala 402 является одной из пяти подлодок, находящихся на вооружении флота Индонезии.

Ранее стало известно, что на пропавшей индонезийской подлодке закончился запас кислорода.