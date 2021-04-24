СМИ: США хотели задействовать истребитель F-15C для подавления протестов

В Национальной гвардии США в Калифорнии намеревались использовать истребитель F-15C для подавления возможных протестов в марте 2020 года, сообщает Los Angeles Times со ссылкой на источники.

Американские военные рассказали изданию, что получили приказ привести в состояние боевой готовности истребитель F-15C «для возможной внутренней миссии». В случае беспорядков, которые могли бы возникнуть ограничение передвижения из-за распространения коронавируса, они должны были пролететь над протестующими на минимальной высоте.

Источники газеты отметили, что данные указания не были даны посредством официальных письменных распоряжений, а передавались устно или в текстовых сообщениях.

«Это был бы совершенно незаконный приказ, который опозорил бы военных. Тогда могло показаться, что мы угрожаем мирным жителям», — заявил один из источников издания.

Представитель возглавляющего нацгвардию Калифорнии генерал-майора Дэвида Болудина подполковник Джонатан Широма опроверг эти утверждения и подчеркнул, что истребители не используются военными в подобных целях.