СМИ: Украина запросила у Германии вооружение «для защиты черноморского побережья»

Украина запросила у Германии вооружения «для защиты черноморского побережья», среди которых есть корветы, системы ПРО и средства по разминированию. Об этом сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, ссылаясь на источники.

Отмечается, что МИД ФРГ Хайко Маас выступает против предоставления Украине вооружений. При этом министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что занимает открытую позицию в данном вопросе.

Согласно сообщению, председатель внешнеполитического комитета Бундестага Норберт Рёттген заявил, что «было бы неправильно исключать поставки оборонительных боевых систем». При этом парламентарий Родерих Кизеветтер заявил, что скептически относится к идее поставок оружия.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Германия должна оказать помощь Украине для вхождения в НАТО. При этом зампред парламентской фракции Христианско-демократического союза Йохан Вадефуль выступил против.