В Индонезии объявили погибшими всех членов экипажа пропавшей подлодки

Индонезия официально признала 53 членов экипажа пропавшей подлодки погибшими. Об этом сообщает «Би-би-си», ссылаясь на ВМФ страны.

«Части подводной лодки, а также обломки, в том числе молитвенные коврики, были обнаружены недалеко от места пропажи», — говорится в сообщении.

Кроме того, сканирование обнаружило подводную лодку на глубине 850 м., что значительно превышает ее предел устойчивости.

Отмечается, что подлодка теперь официально считается затонувшей.

Индонезийская подводная лодка KRI Nanggala 402 перестала выходить на связь во время учений рядом с островом Бали 21 апреля. На борту судна находились по меньшей мере 53 человека. Местные СМИ сообщали, что запаса кислорода на пропавшей подлодке хватит до субботы, 24 апреля.

Несколько стран, в частности, Россия, США, ФРГ, Франция, Индия, Турция и Австралия, выразили готовность помочь найти пропавшую подлодку.

KRI Nanggala 402 являлась одной из пяти подлодок, находящихся на вооружении флота Индонезии.