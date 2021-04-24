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Военные новости

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Израиль заявил о перехвате ракеты из сектора Газа

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Система ПРО «Железный купол» перехватила ракету, выпущенную по Израилю из сектора Газа. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на армейскую пресс-службу.

«Ракета была выпущена из сектора Газа. Она была перехвачена системой ПРО «Железный купол», — говорится в сообщении.

Ранее армия Израиля заявила, что с территории сектора Газа по израильскому государству в общей сложности было выпущено восемь ракет.

В ответ израильская сторона обстреляла объекты радикального палестинского движения ХАМАС. Были разрушены подземная инфраструктура и ракетные установки, находящиеся в секторе.

О первых трех ракетах Израиль заявил в ночь на субботу, 24 апреля. Как утверждают военные, одну из ракет удалось перехватить противоракетной системой «Железный купол», еще две ракеты разорвались у забора безопасности на границе с сектором.

До этого сообщалось, что израильская полиция задержала более 50 человек во время столкновений ультраправых евреев из организации «Лехава» с арабами, в основном с палестинцами, в Иерусалиме в ночь на пятницу, 23 апреля.

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