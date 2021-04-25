Турецкий политик призывает закрыть для американцев авиабазу Инджирлик

По мнению председателя партии «Vatan» («Родина») Догу Перинчека, Турецкая Республика должна незамедлительно вернуть себе полный военный контроль над авиабазой Инджирлик и вернуть американских военнослужащих обратно в Соединенные Штаты на фоне заявления Джо Байдена о признании геноцида армян, передает ТАСС.

«Вооруженные силы Турции должны немедленно установить полный контроль над авиабазой Инджирлик и в течение 15 дней вернуть домой находящихся на ней американских военных», — заявил Перинчек.

Авиабаза Инджирлик находится в восьми километрах от города Адана, на юго-востоке Турции, и является самой восточной базой Командования ВВС США и НАТО в Европе. Наличие этой авиабазы позволяет Соединенным Штатам присутствовать в воздухе Ближнего Востока не только со стороны Персидского залива.

Первые призывы к ликвидации военного присутствия США на этой авиабазе появились в июле 2016 года, Турция неоднократно угрожала закрыть доступ к Инджирлику для американских военных.

Ранее президент США Джо Байден официально признал геноцид армян.