NYT: Хозяин взорванного в Врбетице склада оружия признался в поставках оружия на Украину.

Торговец оружием и владелец оружейной компании ЕМКО Эмилиян Гебрев признал факты продажи оружия на Украину во время боевых действий, а также хранение боеприпасов и оружия на взорванном в 2014 году складе в чешском городе Врбетице, сообщает The New York Times.

По данным издания, в своем электронном письме Гебрев сообщил, что хранил оружие и боеприпасы на складе в Чехии, а также признал факт продажи боеприпасов в Украину в фазу активных боевых на Донбассе в 2014-2015 году.

Компания Гебрева ЕМКО с того времени отрицала участие в поставках оружия Украине.

По данным NYT, компания ЕМКО «в 2014 году подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов украинским военным». Снаряды поставлялись с документами, в которых указывалось, что поставка предназначена армии Таиланда.

«Гебрев отрицал, что его компания неверно маркировала какой-либо экспорт», — указано в материале.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Также сообщалось, что Москва может прибегнуть к экономическим санкциям в ответ на высылку российских дипломатов из Праги после того, как власти республики обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрывам боеприпасов в 2014 году.

Ранее Президент Чехии заявил, что выступит с чрезвычайным обращением по поводу инцидента во Врбетице.