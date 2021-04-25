Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Военные новости

close
На месте взрыва склада боеприпасов недалеко от Врбетице, Чехия, 2014 год На месте взрыва склада боеприпасов недалеко от Врбетице, Чехия, 2014 год

NYT: Хозяин взорванного в Врбетице склада оружия признался в поставках оружия на Украину.

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Торговец оружием и владелец оружейной компании ЕМКО Эмилиян Гебрев признал факты продажи оружия на Украину во время боевых действий, а также хранение боеприпасов и оружия на взорванном в 2014 году складе в чешском городе Врбетице, сообщает The New York Times.

По данным издания, в своем электронном письме Гебрев сообщил, что хранил оружие и боеприпасы на складе в Чехии, а также признал факт продажи боеприпасов в Украину в фазу активных боевых на Донбассе в 2014-2015 году.

Компания Гебрева ЕМКО с того времени отрицала участие в поставках оружия Украине.

По данным NYT, компания ЕМКО «в 2014 году подписала контракт на поставки артиллерийских боеприпасов украинским военным». Снаряды поставлялись с документами, в которых указывалось, что поставка предназначена армии Таиланда.

«Гебрев отрицал, что его компания неверно маркировала какой-либо экспорт», — указано в материале.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в Чехии, в результате которого погибли два человека. Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры МИД РФ объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов.

Также сообщалось, что Москва может прибегнуть к экономическим санкциям в ответ на высылку российских дипломатов из Праги после того, как власти республики обвинили спецслужбы РФ в причастности к взрывам боеприпасов в 2014 году.

Ранее Президент Чехии заявил, что выступит с чрезвычайным обращением по поводу инцидента во Врбетице.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.