Украина присоединится к военно-морским учениям Турции

Украинские моряки будут участвовать в учениях военно-морских сил Турции под названием Dogu Akdeniz. Информацию подтвердили в информационном агентстве министерства обороны Украины Aрмия Inform.

ВМС страны будут участниками в начальной конференции по планированию учений Dogu Akdeniz 2021. Они состоятся в конце 2021 года в западной части Средиземного моря.

«Участники мероприятия рассмотрели вопросы определения общей концепции обучения, согласование предыдущего состава сил, которые планируется привлечь», — уточнили в ведомстве.

Поясняется, что представители ВМС ВС Украины проработали формат участия украинской стороны. Планируется привлечь офицеров в состав многонационального штаба учений. Помимо того, есть планы по стажировке офицеров на борту корветов ВМС Турции класса ADA.

14 апреля Украина приступила к масштабным военным учениям вдоль границ Крыма. В маневрах задействованы артиллерийские и танковые резервы.

Ранее Россия частично перекрыла доступ к побережью Крыма. Решение РФ на Западе восприняли резко негативно, заявив, что Москва нагнетает обстановку вблизи Украины.