Самолеты и вертолеты Балтфлота примут участие в параде Победы в Калининграде

Двадцать самолетов и вертолетов морской авиации Балтийского флота будут задействованы в воздушной части военного парада в Калининграде в честь 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Балтфлота.

Отмечается, что над городом пролетят истребители Су-27 и многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, ударные и транспортно-боевые вертолеты Ми-24 и Ми-8, корабельные противолодочные и поисково-спасательные вертолеты Ка-27 и Ка-27ПС.

По данным службы, летчики, которые будут управлять этими самолетами, уже приступили к подготовке. Пока они будут тренироваться в районе мест дислокации, в конце апреля - начале мая — над Калининградом.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что Парад Победы пройдет в 28 российских городах.

В марте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в 2021 году Парад Победы пройдет в стандартном формате.

В 2020 году ежегодно проводимый военный парад в ознаменование победы в Великой Отечественной войне был перенесен на 24 июня, в связи с пандемией коронавируса. Эту дату выбрали в честь 75-летия первого Парада Победы на Красной площади 24 июня 1945 года.