Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Военные новости

close

Минобороны создаст управление по вопросам развития искусственного интеллекта

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Министерство обороны России собирается создать управление по вопросам развития искусственного интеллекта. Об этом сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства страны.

Идея создания управления обсуждалась на заседании рабочей группы по проблемам развития комплексов с беспилотными летательными аппаратами (БЛА) военного (двойного) назначения.

«В ближайших планах Минобороны России создание специализированного управления по вопросам развития искусственного интеллекта», — сказано в сообщении.

Также участники рабочей группы обсудили направления интеллектуализации комплексов и систем с БЛА, групповое применение и использование технологий искусственного интеллекта.

Кроме того, в ходе заседания крупнейшие производители беспилотников рассказали о новейших разработках, которые позволяют обеспечить внедрение технологии искусственного интеллекта в технике военного и двойного назначения.

Ранее стало известно, что в России создали первую в мире систему «воздушного минирования» против БЛА.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.