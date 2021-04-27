Патрульный катер береговой охраны США направляется в Черное море

Патрульный катер береговой охраны США Hamilton класса Legend движется к Черному морю. Об этом сообщается на странице 6-го флота Соединенных Штатов в Twitter.

«Патрульный катер береговой охраны США Hamilton начал переход в северном направлении для прохода в Черное море после работы с эсминцем ВМС США Roosevelt в Эгейском море», — говорится в сообщении.

Отмечается, что судно будет сотрудничать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе.

В заявлении также говорится, что корабли Военно-морских сил США регулярно сотрудничают с объединенными и союзными силами «для укрепления региональной морской безопасности, совместной готовности и военно-морского потенциала».

Ранее сообщалось, что Россия с 24 апреля закрыла часть Черного моря для иностранных судов.

В Госдепартаменте США выразили «глубокую обеспокоенность» данным запретом и назвали его «неспровоцированной эскалацией» со стороны России. Кроме того, в Североатлантическом альянсе потребовали от России обеспечить свободу навигации в Черном море.