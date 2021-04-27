Politico: ВС США призвали рассекретить данные о «вредоносном поведении» России и КНР

Военное командование США попросило разведcлужбы раскрыть больше сведений о России и Китае в для борьбы с «ложными нарративами.» Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, в прошлом году главы девяти из одиннадцати специальных командований ВС США подали коллективный запрос о рассекречивании таких сведений, обратившись к исполняющему обязанности директора Национальной разведки США Джозефу Магуайру. Военное командование попросило предоставить «больше доказательств, которые можно обнародовать в качестве способа борьбы с вредоносным поведением» США и Китая.

В частности, военное руководство призывает публиковать спутниковые снимки, на которых зафиксированы действия двух государств. Как отмечает Politico, письмо не подписали только главы Центрального командования.

«Русские и китайцы... используют информацию в качестве оружия. Это серьезный вопрос, к которому привлекают внимание военачальники и специалисты разведки», — сообщил изданию бывший сотрудник Минобороны США.

Газета отмечает, что, по мнению генералов, Вашингтон может заручиться поддержкой американских союзников, только «публично выступая против тех, кто бросает вызов американцам в XXI веке», но подобные усилия сдерживаются чрезмерно строгой засекреченностью данных.

«К сожалению, мы по-прежнему упускаем возможности разъяснять правду, противодействовать [информационным] искажениям, исключать ложные нарративы и вовремя влиять на события, чтобы изменить ситуацию», — говорится в меморандуме, попавшем в распоряжение издания.

Ранее разведывательное сообщество США в своем ежегодном докладе назвало Россию главным соперником на международной арене, предположив, что Москва для продвижения своего влияния будет использовать также разведывательное и антитеррористическое сотрудничество, военную помощь и совместные учения, операции наемников, убийства и продажу оружия.