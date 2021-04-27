Россия и Таджикистан объединят ПВО

Министры обороны России и Таджикистана Сергей Шойгу и Шерали Мирзо во вторник, 27 апреля, подпишут соглашение об объединении систем противовоздушной обороны двух стран. Об этом заявил российский министр на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе, передает РИА «Новости».

Глава Минобороны РФ подчеркнул, что объединение ПВО поможет повысить надежность охраны государственной границы в воздушном пространстве.

Шойгу также пригласил представителей оборонного ведомства Таджикистана на IX Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум и Армейские международные игры.

Далее переговоры прошли без прессы.

Ранее на заседании в Душанбе Шойгу заявил, что Россия не приемлет предупреждений от каких-либо стран о последствиях перемещения собственных войск на своей территории.

Такие заявление министр сделал после того, как ряд европейских стран, в том числе США, объявили о том, что внимательно следит за действиями российских сил на границе с Украиной.