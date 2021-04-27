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Во время испытания новой высокоточной управляемой ракеты на Украине, 26 марта 2017 года Во время испытания новой высокоточной управляемой ракеты на Украине, 26 марта 2017 года

В Раде предложили нацелить ракеты на российские АЭС

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Депутат Верховной рады Роман Костенко предложил нацелить украинские ракеты на российские АЭС, сообщает РИА «Новости».

По его словам, у России одна из самых сильных армий в мире и крупнейший ядерный потенциал, а Украине необходимо что-то этому противопоставить.

«Сейчас нам нужны ракеты как минимум дальностью до тысячи километров, которые должны у нас стоять на вооружении и превентивно угрожать Москве», — заявил Костенко.

Парламентарий предложил Киеву нацелить оружие на атомные электростанции в России, чтобы дипломатия с соседней страной велась «на равных».

«Москва должна знать, что у них есть атомные станции, такие, как у нас была в Чернобыле, и что наши ракеты просто туда долетят», — сказал депутат.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил, что Запад должен помочь Украине вернуть в свое распоряжение ядерное оружие.

В ответ на это официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова объяснила, чем вызваны участившиеся в последнее время антироссийские заявления украинских политиков, а также просьбы разместить в стране ядерное оружие.

Украина присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия в 1994 году, безъядерный статус страны гарантируется Россией (куда были отправлены все доставшиеся 1,7 тысячи ядерных боеголовок, 176 межконтинентальных ракет и 44 стратегических бомбардировщика), США и Великобританией.

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