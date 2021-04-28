Армия Израиля сообщила о двух неудачных пусках ракет с территории Сектора Газа

Из Сектора Газа были осуществлены две неудачные попытки запуска ракет по территории Израиля. Об этом сообщает армия обороны Израиля, передает «Интерфакс».

«Террористы в Газе только что выпустили 2 ракеты в сторону Израиля. Обе ракеты взорвались в Газе», — говорится в сообщении.

Ранее израильские СМИ сообщили, что сирены тревоги, предупреждающие о возможном ракетном обстреле, были слышны в кибуце Кисуфим, расположенном на юге Израиля рядом с Сектором Газа.

Также сообщалось, что система ПРО «Железный купол» перехватила ракету, выпущенную по Израилю из сектора Газа.

О первых трех ракетах Израиль заявил в ночь на субботу, 24 апреля. Как утверждают военные, одну из ракет удалось перехватить противоракетной системой «Железный купол», еще две ракеты разорвались у забора безопасности на границе с сектором.

До этого сообщалось, что израильская полиция задержала более 50 человек во время столкновений ультраправых евреев из организации «Лехава» с арабами, в основном с палестинцами, в Иерусалиме в ночь на пятницу, 23 апреля.