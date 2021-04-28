Минобороны России и Узбекистана подготовили программу партнерства до 2025 г.

Министерства обороны России и Узбекистана подготовили программу стратегического партнёрства в военной области на 2021-2025 годы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра обороны России Сергея Шойгу.

«Её реализация позволит придать взаимодействию более системный характер, вывести его на уровень, соответствующий духу наших особых отношений. Такой документ разработан впервые. Предлагаю сегодня его утвердить», — заявил Шойгу.

Также он пригласил узбекских военных на «на знаковые мероприятия Минобороны России этого года - Девятую Московскую конференцию по международной безопасности, Международный военно-технический форум «Армия», Армейские международные игры», которые будут проходить последовательно примерно в одно время.

«Приоритетами военного сотрудничества считаем проведение двусторонних мероприятий по обеспечению военной безопасности, укрепление боевого потенциала Вооружённых сил Узбекистана, а также подготовку военных кадров», — заявил Шойгу на переговорах с узбекским коллегой, Баходиром Курбановым.

Ранее Шойгу прибыл в Узбекистан для переговоров.