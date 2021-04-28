Роскомнадзор проверит данные о появлении фейков о военных действиях у границ РФ

Роскомнадзор будет проверять факты, которые были получены от Лиги безопасного интернета. Речь идет о появлении в TikTok фейков о «военных действиях», развернувшихся около границ России, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

«В случае выявления признаков недостоверной информации РКН обратится в Генпрокуратуру для принятия решения о блокировке фейков», — уточнили представители.

Директор Лиги Екатерина Мизулина добавила, что в социальной сети выявили 546 фейковых публикаций на данную тему. При этом найденные посты, по ее словам, являются идентичными.

В видеозаписях, которые были выявлены, содержится недостоверная информация по участию российских солдат «в некой военной операции на территории Донецкой Народной Республики». Кроме того, утверждалось, что якобы «планируется эвакуация жителей города Москвы».

Публикация заведомо недостоверной информации влечет наложение административного штрафа — до 5 млн руб. на юридических лиц, подчеркнули в Роскомнадзоре.

Ранее в Пентагоне заявили, что США следят за отводом российских военных от границы с Украиной.