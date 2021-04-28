Корабль «Петр Ильичев» спустили на воду в Петербурге

Корабль противоминной обороны «Петр Ильичев» проекта 12700 спустили на воду на Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге, сообщает РИА «Новости».

«Корабли этого проекта уже хорошо показали себя в море, они хорошо управляются, обладают большой живучестью. Серия будет продолжаться», — заявил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов во время церемонии спуска.

При создании проекта 12700 использовались самые передовые технологии и аналогов у этих кораблей в мире нет, подчеркнул Евменов.

Он также добавил, что флаг на »Петре Ильичеве» поднимут раньше запланированных сроков — уже в этом году.

Председатель совета директоров Объединенной судостроительной корпорации Георгий Полтавченко рассказал, что несмотря на пандемию коронавируса корабль удалось сдать в срок, и на качестве это не отразилось, дополняет агентство.

«Петр Ильичев» был заложен в июле 2018 года, он шестой в линейке проекта 12700 «Александрит», строительство которого ведется по заказу российского ВМФ.