Склад оружейного завода загорелся в Болгарии

В болгарском городе Лясковец загорелся склад оружейного завода «Аркус», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Болгарское национальное радио (БНР).

Сигнал о возникновении пожара поступил около 12.40 (совпадает с мск). Однако отмечается, что возгорание возникло в отдалении от оружия и боеприпасов, поэтому опасности взрывов нет.

Сообщается, что люди были эвакуированы, пострадавших в результате пожара нет.

Угрозы окрестным населенным пунктам также нет, заявило руководство завода.

В октябре 2020 года в районе поселка Желтухино Рязанской области произошел пожар. Огонь проник на территорию бывшего армейского арсенала, из-за чего стали взрываться боеприпасы. Спасатели эвакуировали свыше 2300 жителей населенных пунктов в окрестностях складов. Впоследствии пожар был потушен. В результате инцидента были госпитализировали более 20 человек.